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    Hatay'da polis ve esnaf arasında kavga çıktı

    Antakya'da polis ile esnaf arasında çıkan tartışma giderek büyüdü. Ekiplerin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
    • 20.08.2022 - 14:53
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    Hatay'da polis ve esnaf arasında kavga çıktı

    Hatay'ın Antakya ilçesinde görevli olan trafik polisi M.K., şühelendiği bir motosikleti durdurdu.

    Polis, plakası net görülmediği gerekçesiyle sürücüye ceza yazmak istedi. Bu sırada sürücü ile polis arasında tartışma çıktı.

    Husumeti olduğu ileri sürülen esnaf H.K. ile çevre esnaf da tartışmaya dahil olunca kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

    Ekiplerden biber gazlı müdahale

    Polis ekipleri, biber gazlı müdahale ederek olayın daha fazla büyümesini önledi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

    Kavgayla ilgili iki tarafta birbirinden şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı.

    Polisten şikayetçi oldular

    Kavgaya karışan H.K., "Söz konusu polis memuru, iş yerlerine gelen müşterilerin araçlarına ceza yazıyordu. Taciz ediyordu, Kısa süreli park yapılmasına da müsaade etmiyordu. Biz de hakkında şikayetçi olduk. Tüm bu olanlar o şikayet yüzünden oluyor" dedi.

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