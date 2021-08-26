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- Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı
Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı
Hatay'da motosikletli bir kişi, restoranda düzenlediği silahlı saldırıda M.K. ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadını yaraladı.
- DHA
- 26.08.2021 - 07:28
Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'ndeki bir balık restoranının önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz kişi, mekandaki bir masaya kurşun yağdırıp, kaçtı.
2 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda, masada oturan 4 kişiden 2’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda, M.K. isimli erkek ile adı öğrenilmeyen bir kadının yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden motosikleti ile uzaklaşan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.