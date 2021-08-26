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    Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

    Hatay'da motosikletli bir kişi, restoranda düzenlediği silahlı saldırıda M.K. ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadını yaraladı.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 07:28
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    Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

    Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'ndeki bir balık restoranının önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz kişi, mekandaki bir masaya kurşun yağdırıp, kaçtı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Saldırıda, masada oturan 4 kişiden 2’si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda, M.K. isimli erkek ile adı öğrenilmeyen bir kadının yaralandığı öğrenildi.

    Hatay da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı #1

    Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden motosikleti ile uzaklaşan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Hatay da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı #2

    Hatay da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı #3

    Hatay da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı #4

    Hatay da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı #5

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