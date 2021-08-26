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Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da motosikletli bir kişi, restoranda düzenlediği silahlı saldırıda M.K. ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadını yaraladı.