Hatay'da Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu Antakya'da depremde yıkılan ve çok sayıda vatandaşa mezar olan 12 katlı Rönesans Rezidans'ın kaldırılan enkazının zeminini su kapladı.

İHA Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarıyor. Depremde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da oldu. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlandıktan sonra daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Olduğu gibi yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında kalan yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin sembol noktalarından biriydi: Enkaz su doldu Kurtarma çalışmalarının ardından rezidansın enkazı kısa sürede kaldırıldı. Yağışlar ve su kaçaklarıyla birlikte rezidansın otopark ve zemini suyla kaplandı. Rezidansın enkazının molozlarının arasında oyuncak, ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer aldığı görüldü. Dramatik görüntüler Bir vesikalık fotoğrafın da su üzerinde hareket etmesi kameralara yansıdı. Suyla kaplı enkaz drone ile de görüntülendi.