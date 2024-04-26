Hatay'da sabah namazına giden imam silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti Sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan cami imamı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Hatay’da sabah saatlerinde korkunç cinayet...

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıktı.

Camiye giderken saldırıya uğradı

İnci, camiye doğru gittiği esnada bir şahıs tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı uyguladıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaralı imam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

1 şüpheli gözaltına alındı

İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden cami imamı Hasan İnci’nin, 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)