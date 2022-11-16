Hatay'da sağanak yağış sonrası dükkanlar suyla doldu

Hatay'da etkili olan sağanak sonucu oluşan sel sularının etkilediği Tarihi Uzun Çarşı esnafı ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hatay'da Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Sağanak yağışın yarattığı sel suları sebebiyle de Tarihi Uzun Çarşı’yı bastı.

Dükkanlar suyla doldu

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, etkili olan sağanak nedeniyle otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınırken, şiddetli yağışa çarşıda yakalananlar ise bir süre dükkanlarda mahsur kaldı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

Şiddetli yağış nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

DHA'nın aktardığına göre ekipler, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.