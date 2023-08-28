Hatay'da sağanak yağış! Yollar göle döndü Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün Hatay'da sağanak yağış uyarılarının ardından kentte gece saatlerinde yağış etksini gösterdi. Yağış sonrası bazı noktalarda yollar göle döndü.

İHA

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Yaz aylarında yaşanan kuraklık vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öte yandan kuraklığın ardından göl ve barajlarda su seviyesi kuruma noktasına geldi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü ise kentte Hatay'da sağanak yağış haberi verdi.

Gece saatlerinde sağanak başladı

Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından Hatay’da yağmur gece saatlerinden itibaren etkili oldu.

Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar göle döndü.

Yollar göle döndü

Payas ilçesinde de Küçük Sanayi Sitesi önünde sağanak yağış nedeniyle yolda su birikintisi oluştu.

Çevredeki esnaf her yağmur sonrası aynı durumun yaşandığını ifade etti.