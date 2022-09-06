Hatay'da sahte alkol kullanımı ölüme neden oldu

Akşam saatlerinde alkol kullanan çift, ilerleyen saatlerde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen koca hayatını kaybederken eşi ise yoğun bakıma alındı.

Sahte alkol kullanımı bir can daha aldı...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Celal ve Gülseren Daher çifti, akşam saatlerinde alkol kullandı.

Hayatını kaybetti

Bir süre sonra rahatsızlanan çift, yakınları tarafından hastaneye sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre; Celal Daher, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi ise yaşam mücadelesi veriyor.

"Bizim canımız yandı"

Babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya Aslan, sahte içki üretenlere tepki göstererek, "Bizim acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz." dedi.







