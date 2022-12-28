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    Hatay'da saldırgan köpek dehşeti

    İş yerine gitmek üzere evinden çıkan 35 yaşındaki Sabahattin S. köpek saldırısına uğradı. Talihsiz adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı.
    • 28.12.2022 - 17:29
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    Hatay'da saldırgan köpek dehşeti

    Türkiye'de başıboş köpek terörü giderek büyüyor.

    Bu güne kadar sayısız cana mal olan saldırgan köpek sorunu, ülkede bir tehdit haline geldi.

    Dehşet olayın bir örneği ise Hatay'da.

    Ölümden döndü

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerine gitmek için Atatürk Mahallesi'ndeki evinden çıkan Sabahattin S'ye (35) sahipsiz köpekler saldırdı.

    Yaralı tedavi altında

    Çevredekiler duruma müdahale ederek köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

    Yaralanan Sabahattin S, kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Hatay da saldırgan köpek dehşeti #1


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