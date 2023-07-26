Hatay'da sebze ve meyve yüklü kamyonetin tırla çarpışması otoyolu savaş alanına döndürdü Hatay'da tır ile çarpışan sebze ve meyve yüklü kamyonetteki ürünler otoyola saçıldı. Kazada iki aracın şoförü de yaralandı.

İHA Hatay'ın Payas ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeyken lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette ilerleyen tırla çarpıştı. Çarpışma sonrası kamyonet bariyerlere çarparak durabildi. Sebze ve meyveler yola saçıldı Kazada iki aracın sürücüsü de yaralanırken kamyonette bulunan sebze ve meyveler karayoluna döküldü. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Karayoluna saçılan ürünler ekiplerin çalışmasıyla temizlenirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.