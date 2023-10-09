Hatay'da şiddetli yağış! Bahçeler zarar gördü...

DHA
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde de sabah saatlerinde şiddetli yağış, etkisini gösterdi.
Pirinçlik ve Arpaderesi mahallerinde yağış nedeniyle yağmur suları, sele döndü.
Bahçeler su altında kaldı
Tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Dere yataklarını dolduran sel suları, denize aktı.
Gece başlayıp, sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, selin ardından etkisini azalttı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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