Hatay'da şiddetli yağış! Bahçeler zarar gördü...
DHA

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde de sabah saatlerinde şiddetli yağış, etkisini gösterdi.

Pirinçlik ve Arpaderesi mahallerinde yağış nedeniyle yağmur suları, sele döndü.

Bahçeler su altında kaldı

Tarım arazileri ve bahçeler sular altında kaldı. Dere yataklarını dolduran sel suları, denize aktı.

Gece başlayıp, sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, selin ardından etkisini azalttı.

Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü #1
Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü #2
Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü #3
Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü #4
Hatay'da şiddetli yağış sele dönüştü, tarım arazileri zarar gördü #5

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)