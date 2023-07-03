AA
Hatay'da hareketli dakikalar yaşandı.
Merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede tansiyonun yükseldiği olayda tartışma bıçaklı kavgaya döndü.
Kaçtılar
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iş yeri sahibi R.B. bıçakla yaralandı.
Silahların da kullanıldığı kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Konteyner Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.