Hatay'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Kentte çıkan tartışmada tansiyonun yükselmesiyle bıçaklar çekildi ve silahlar ateşlendi. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı.

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AA

Hatay'da hareketli dakikalar yaşandı.

Merkez Antakya ilçesinde bir iş yerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede tansiyonun yükseldiği olayda tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

Kaçtılar

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, iş yeri sahibi R.B. bıçakla yaralandı.

Silahların da kullanıldığı kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Konteyner Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.