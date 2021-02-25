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    Hatay’da şoför değişimi yapan ehliyetsiz sürücü kamerada

    Hatay’da ehliyeti olmadığı için trafikte yanındaki arkadaşıyla şoför değişimi yapan sürücü, drone ile tespit edildi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 11:59
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    Hatay’da şoför değişimi yapan ehliyetsiz sürücü kamerada

    Hatay’ın Antakya ilçesindeki çevre yolunda trafik denetimi yapan polis ekiplerini gören bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında beklediği sırada yanındaki arkadaşı ile şoför değişimi yaptı.

    Sürücü belgesi olmadığı için şoför değişikliği yaptığı belirlenen sürücü, drone tarafından görüntülendi.

    KONTROL NOKTASINDA CEZA KESİLDİ

    Kontrol noktasında durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Araç sürücüsüne, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve geçme kurallarına riayet etmemekten toplam 3 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

    Hatay’da şoför değişimi yapan ehliyetsiz sürücü kamerada VİDEO

    Hatay’da şoför değişimi yapan ehliyetsiz sürücü kamerada #1

    Hatay’da şoför değişimi yapan ehliyetsiz sürücü kamerada #2

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