Hatay’da ehliyeti olmadığı için trafikte yanındaki arkadaşıyla şoför değişimi yapan sürücü, drone ile tespit edildi.

Hatay’ın Antakya ilçesindeki çevre yolunda trafik denetimi yapan polis ekiplerini gören bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında beklediği sırada yanındaki arkadaşı ile şoför değişimi yaptı.

Sürücü belgesi olmadığı için şoför değişikliği yaptığı belirlenen sürücü, drone tarafından görüntülendi.

KONTROL NOKTASINDA CEZA KESİLDİ

Kontrol noktasında durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Araç sürücüsüne, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve geçme kurallarına riayet etmemekten toplam 3 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.

Hatay’da şoför değişimi yapan ehliyetsiz sürücü kamerada VİDEO





