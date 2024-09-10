Hatay'da sopayla dövülen adam o anları anlattı Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Süleyman Bolat'ın, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darbedildiği anlar kameraya yansırken olayın ‘Sorun ne' sorusu üzerine başladığı ortaya çıktı.

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İHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Bolat, motosikletle işine gitmek için yolculuk yaptığı esnada elinde demir sopa bulunan şahıs tarafından öldüresiye dövülmüştü.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan Bolat, taburcu edildi.

Demir sopayla öldüresiye dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıyan Bolat, kendini döven şahısla arasında geçenleri anlattı.

Bolat; akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şahsa, 2 kadınla yaşadığı tartışma sonrası ‘Sorun ne' diye sorduğunu ve daha sonra darp edildiğini söyledi.

"SORUN NE DİYE SORUNCA DEMİR ÇUBUKLA KAFAMA VURDU"

Demir çubukla kafasına darbe alan Süleyman Bolat, “Yoldan aşağıya doğru indim. Yoldaki bir genç, oradan geçen 2 kadına sataşmıştı. Kadınlara bir şey yapmaması için oraya doğru gittim ve durdum. Gence sorun ne diye sorunca adam demir çubukla kafama vurdu. Olay böyle gelişti. Hastane tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Başımdan yaralandım. Hiçbir şey sormadan vurdu. Allah'a şükür durumum iyi.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)