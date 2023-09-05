Hatay'da sulama kanalında ceset bulundu

İHA
Hatay’ın Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz halde birini gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin sudan çıkardığı 25 yaşlarındaki yabancı uyruklu erkek şahsın öldüğü belirlendi.
Soruşturma başlatıldı
Çıkarılan cansız beden, ekipler tarafından kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
Ceset, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.