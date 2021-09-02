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    Hatay'da süs havuzuna deterjan döktüler

    Süs havuzunun birden köpürmesiyle ilginç manzaralar ortaya çıktı. Köpüren havuza daha sonra deterjan döküldüğü belirlendi.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 08:54
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    Hatay'da süs havuzuna deterjan döktüler

    Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Atatürk Parkı'nda, süs havuzu köpürdü.

    Şampuan ya da bulaşık deterjanının döküldüğü tahmin edilen olayda, şelaledeki suların akmasıyla, alanda köpükler oluştu.

    KÖPÜKLENEN HAVUZU KAYDETTİ

    Oluşan köpükler bir süre sonra dağılırken, o anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.

    Hatay da süs havuzuna deterjan döktüler #1

    Hatay da süs havuzuna deterjan döktüler #2

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