Hatay'da süs havuzuna deterjan döktüler

Süs havuzunun birden köpürmesiyle ilginç manzaralar ortaya çıktı. Köpüren havuza daha sonra deterjan döküldüğü belirlendi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Atatürk Parkı'nda, süs havuzu köpürdü.

Şampuan ya da bulaşık deterjanının döküldüğü tahmin edilen olayda, şelaledeki suların akmasıyla, alanda köpükler oluştu.

KÖPÜKLENEN HAVUZU KAYDETTİ

Oluşan köpükler bir süre sonra dağılırken, o anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.



