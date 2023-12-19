Hatay'ın Erzin ilçesinde kaydedilen bir görüntü tepki çekti.
18 yaşındaki yabancı uyruklu B.A. isimli genç ve 11 yaşındaki S.E. isimli çocuk, TikTok isimli uygulamaya video atmak için kediyi ırmağa attı.
Çocuk kediyi acımasızca ırmağa atarken, 18 yaşındaki genç ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Ekipler harekete geçti
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler de beraberinde geldi.
Bunun üzerine harekete geçen Erzin Kaymakamlığı, kısa sürede şahısların tespit edilmesini sağladı ve polis ekipleri şahısları gözaltına aldı.
Sınır dışı edildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 11 yaşındaki çocuk serbest bırakılırken, görüntüleri kayıt altına alan 18 yaşındaki şahsın sınır dışı edilmesine karar verildi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilen B.A. sınır dışı edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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