Hatay'da tır şoförünün ölümüne neden olan sürücü kaçtı Hatay'da otomobilin çarptığı yaya olay yerinde yaşamını yitirirken araç sürücüsü kayıplara karıştı.

İHA

Hatay’ın Payas ilçesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı'nda otomobilin yayaya çarptığı ihbarı verilmesi üzerine olay kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yapılan araştırmalar sonrası kazaya karışan otomobil sürücüsünün durmayarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden şahsın 1977 doğumlu Ramazan D. olduğu ve çevrede bulunan bir fabrikaya tır ile yük taşıdığı anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı

Polis ekipleri olaya karışan otomobilin bulunması amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.