Hatay'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü

Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.
Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, par halindeki tıra çarptı.
Tıra çarptıktan sonra takla atan otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi.
2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralı
Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaydeden vatandaşların cansız bedenleri ise morga götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.