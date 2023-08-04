Hatay'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü Hatay'da park halindeki tıra çarpıp takla atan otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi öldü 2 kişi ise yaralandı. Başka bir tıra daha çarpan ve bu sayede durabilen otomobilde yapılan kurtarma çalışmaları ise anbean kaydedildi.

Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, par halindeki tıra çarptı. Tıra çarptıktan sonra takla atan otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. 2 kişi öldü 2 kişi ağır yaralı Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaydeden vatandaşların cansız bedenleri ise morga götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.