İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesi TEM otoyolu kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşı tarafına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.

Kazada; 5 yaşındaki Melek Erdem olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı anne Rabia Erdem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erdem'in cansız bedeni, Büyük Şehir Belediyesi cenaze aracıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANENİN DURUMU AĞIR

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

GERİYE BEBEK ARABASI KALDI

Öte yandan, anne ve kızın alışverişten dönerken kazayı yaşadığı öğrenildi. yerinde kalan alışveriş poşetleri ve bebek arabasıysa yürekleri dağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör