İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesi TEM otoyolu kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, yolun karşı tarafına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı.
Kazada; 5 yaşındaki Melek Erdem olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı anne Rabia Erdem ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Erdem'in cansız bedeni, Hatay Büyük Şehir Belediyesi cenaze aracıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ANENİN DURUMU AĞIR
Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
GERİYE BEBEK ARABASI KALDI
Öte yandan, anne ve kızın alışverişten dönerken kazayı yaşadığı öğrenildi. Kaza yerinde kalan alışveriş poşetleri ve bebek arabasıysa yürekleri dağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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