Hatay'da tırın dorsesine asılan motosikletli sürücü kamerada

İHA
Trafikte sık sık tehlikeli yolculuklara imza atılıyor.
Bunların başında ise sıklıkla motosiklet sürücüleri yer alıyor.
Bu kez görüntülerin adresi Hatay.
Tırın dorsesine asıldı
Kendi canını ve sürücülerin canını hiçe sayan genç, dikkat çekti.
Otobanda seyir halinde olan tırın dorsesine asılan şahıs, sürücüleri şaşkına çevirdi.
O anlar kamerada
Tır, Adana istikametine giderken, sürücü bir eliyle dorsedeki ipi diğer eliyle direksiyonu tutarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.
O anlar ise bir başka diğer tır sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.