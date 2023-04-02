Hatay'da tırın dorsesine asılan motosikletli sürücü kamerada Adana istikametine giden tır, otobanda seyir halindeyken arkasına motosiklet sürücüsü asıldı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu saniye saniye kaydedildi.

İHA

Trafikte sık sık tehlikeli yolculuklara imza atılıyor.

Bunların başında ise sıklıkla motosiklet sürücüleri yer alıyor.

Bu kez görüntülerin adresi Hatay.

Tırın dorsesine asıldı

Kendi canını ve sürücülerin canını hiçe sayan genç, dikkat çekti.

Otobanda seyir halinde olan tırın dorsesine asılan şahıs, sürücüleri şaşkına çevirdi.

O anlar kamerada

Tır, Adana istikametine giderken, sürücü bir eliyle dorsedeki ipi diğer eliyle direksiyonu tutarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.

O anlar ise bir başka diğer tır sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.