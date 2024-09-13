Hatay'da Tofaş'ın hurdaya döndüğü kaza: 2 kişi yaşamını yitirdi Hatay’da beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada hurdaya dönen Tofaş'ta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Trafikte tehlikenin adı, Tofaş...

Tofaş marka otomobillerin trafik kazalarında yol açtığı hasarlar bitmek bilmiyor.

Öyle ki pek de dayanıklı olmayan bu otomobiller, herhangi olumsuz bir durumda riskli hale geliyor.

TOFAŞ YİNE CAN ALDI

Son olarak geçtiğimiz gün Hatay-Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezinde bir trafik kazası meydana geldi.

Aynı istikamette ilerleyen 31 AAF 160 plakalı Tofaş marka otomobil, 06 EAY 260 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada Osman Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİYE MEZAR OLDU

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Kuru da apar topar tedaviye alındı.

Ancak Kuru'dan da kötü haber geldi.

Ahmet Kuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Kazada hurdaya dönen Tofaş, 2 kişiye mezar oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)