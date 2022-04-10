Atıyla trafiğe çıkarak TikTok için video çekmek isteyen bir genç, trafikte kendisine otomobil çarpmasıyla birlikte havaya uçtu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki arkadaş ata binerek trafiğe çıktı.

Atatürk Caddesi'nde atlarıyla seyir halinde ilerleyen iki arkadaştan biri hızlandı.

Sosyal medya hesaplarına TikTok çekebilmek için trafiğe çıkarak canlarını tehlikeye atan gençler, bir başka arkadaşlarına da o anlarını kaydettirdi.

Kırmızı ışıkta geçince araba çarptı

At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu.

Hafif yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

Hatay'da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı ViDEO



