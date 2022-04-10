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    Hatay'da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı

    Atıyla trafiğe çıkarak TikTok için video çekmek isteyen bir genç, trafikte kendisine otomobil çarpmasıyla birlikte havaya uçtu.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 13:07
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    Hatay'da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki arkadaş ata binerek trafiğe çıktı.

    Atatürk Caddesi'nde atlarıyla seyir halinde ilerleyen iki arkadaştan biri hızlandı.

    Sosyal medya hesaplarına TikTok çekebilmek için trafiğe çıkarak canlarını tehlikeye atan gençler, bir başka arkadaşlarına da o anlarını kaydettirdi.

    Kırmızı ışıkta geçince araba çarptı

    At ile kırmızı ışıkta geçen gencin otomobil ile çarpışma anı videoya yansıdı. Çarpmanın etkisiyle at ile genç yola savruldu.

    Hafif yaralandı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi hafif yaralanan genci hastaneye kaldırdı.

    Hatay'da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı ViDEO

    Hatay da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı #1

    Hatay da trafiğe atla çıkan gence otomobil çarptı #2


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