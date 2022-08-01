Petrol
99.54
-4.26%
Euro
18.4232
0.56%
Dolar
17.9375
0.14%
Altın
1.02
0.31%
Borsa
2652
2.32%
Bitcoin
419.265
-1.54%
BTXN Coin
9.81
-1.00%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Hatay’da trafikte tartışma husumete döndü: Otomobilde 3 milyonluk zarar var

    25 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobile, 2 kez taşlı ve sopalı saldırı yapıldı. Gencin babası, “Arabanın fiyatı, 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var” diyerek tehdit edildiklerini söyledi.
    • 01.08.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da trafikte tartışma husumete döndü: Otomobilde 3 milyonluk zarar var

    Hatay’ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde 22 Temmuz günü seyir halinde olan Eren Süner (25), trafikte kimliği belirsiz kişilerce 'yol verme' tartışması yaşadı.

    Bu olaydan 6 gün sonra, 28 Temmuz'da Defne ilçesinde Eren Süner'in kullandığı 31 ES 666 plakalı otomobilin camı, yine tartıştığı kişilerce kırıldı.

    Bu olaydan sonra gencin yurt dışında şirketi olan ve ithalat-ihracat yapan babası Emin Süner (49), aracına saldıran şüphelilerden şikayetçi oldu.

    Serviste bile aracına zarar verdiler

    Otomobil de tamir için servise götürüldü.

    Bu kez 2 kişi, servise gelerek otomobile taşla defalarca vurarak zarar verdi.

    O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    “Yaklaşık 3 milyon zarar var”

    Baba Emin Süner, “28 Temmuz günü oğlum, kırmızı ışıkta dururken 15-20 kişilik bir grup saldırdı ve arka camı patlattı. Ertesi gün aracımı servise getirdim. Servis önünde aracımı gören iki kişi saldırdı. Trafik tartışmasıyla başlayan, aramızda husumete dönüşen kişilerce tehdit ediliyorum. Şikayetimi geri çekmemi istiyorlar. Bu husumetten dolayı hınçlarını araçtan almak istediler. Arabanın fiyatı, 8 milyona yakın. Yaklaşık 3 milyon zarar var.” dedi.

    Hatay’da trafikte tartışma husumete döndü: Otomobilde 3 milyonluk zarar var #1

    DHA’nın haberine göre olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Hatay’da trafikte tartışma husumete döndü: Otomobilde 3 milyonluk zarar var #2


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
    Gündem

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    'Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram kokain ele geçirildi'
    3. Sayfa

    'Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram kokain ele geçirildi'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir