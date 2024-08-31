Hatay'da "tuvalet" sorusu esnafı bıktırdı Hasan Tokses, iş yerinin yanı başında bulunan tuvaletin anahtarının kendisinden istenmesinden bunalarak dükkanının camına ‘WC'nin anahtarı yok' yazısı astı.

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İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve enaf olan Hasan Tokses'in iş yerinin yanı başında ortak olarak kullanılan tuvalet bulunuyor.

Prefabrik çarşıya gelen vatandaşlar da kilitli kapının anahtarını tuvaletin yanı başında iş yeri bulunan Tokses'den istiyor.

Tokses, kendisine günde defalarca sorulan ‘Tuvaletin anahtarı var mı?' sorusuna iş yerinin camına astığı ‘WC'nin anahtarı yok' yazısıyla çözüm buldu.

Astığı yazıyla sorunu kısmen çözmüş olan Tokses, halen anahtarı kendisine soranlar olduğunu ifade etti.

"AFİŞE YAZDIK AMA YİNE BOŞ"

İnsanların sorularına karşı cama astığı afişle çözüm bulan esnaf Hasan Tokses, “Bu yazıda 'WC'nin anahtarı yoktur' diye yazıyoruz. Usandık artık çünkü insanlar durmadan anahtar istiyorlar. İnsanlar alışverişe geliyorlar ama tuvaletin anahtarı yok. Yönetimde esnafa anahtarları verdi. Bazen kendimiz açıyoruz ama böyle olmaz. Günde 10 - 15 kişi soruyor. Bazen de haddi hesabı yok.

Sayı olarak çok farklı oluyor. Afişe yazdık ama yine boş. Yine tuvalet anahtarı var mı diye soruyorlar. Adamlar tuvalete geçiyor. Ellerini yıkamadan geliyorlar, anahtara temas ediyorlar belki de anahtardan hastalık kaparız. O açıdan ben anahtar yok diyorum. 2 aydan fazladır bu afişi astım. Yaşlılar için gidip kendim açıyorum. Buranın bir an önce çözüme kavuşması lazım” dedi.

"BURAYA GELEN HERKES ANAHTAR SORUYOR"

Camdaki afişte yazılan yazıyı gören vatandaş Hasan Arslan, “Ben lavabo için anahtar sordum. Beni çekti dışarı getirdi. Gördün mü levhayı asmışım dedi. Wc'nin anahtarı yok diye yazıyor. Birkaç kişi oldu. Buraya gelip soruyor. Herkes anahtar soruyor. Burası bir iş yeri ve rızkı var. Burası tuvalet değil ki adamlar soruyor” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)