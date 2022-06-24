Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz Operasyonu kapsamında, tuzaklanmış EYP, A4 patlayıcı, fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hatay’da, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Hacı Bestami Gürz Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ile 'A4 patlayıcı' ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ve depo içerisinde çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Tespit edilen EYP ile diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.

Hatay'da, tuzaklanmış EYP imha edildi VİDEO

