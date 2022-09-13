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    Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı

    Torbacılara yönelik 14 ilçede 84 adreste düzenlenen operasyon kapsamında, 55 şüpheli gözaltına alındı.
    • 13.09.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 17:25
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    Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı

    Hatay’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, 14 ilçede 84 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; adreslerdeki aramada 12 ruhsatsız silah, 118 fişek, 116 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 76 captagon hap, 347 gram esrar, 15 kök kenevir, 4 hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 55 şüpheli gözaltına alındı.

    Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı #1

    Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı #2

    Hatay’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 55 şüpheli gözaltına alındı #3


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