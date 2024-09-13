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Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 şüpheli yakalandı Kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.