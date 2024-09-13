Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
AA

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Son haberi ise Hatay'dan geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-13 Eylül'de ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda ev ile araçta arama gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, 1 kilo 400 gram esrar, 773 litre kaçak alkol, 6 bin paket kaçak sigara, 70 kilogram tütün, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editör