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İHA

Hatay'da yaşanan trafik yoğunluğu, kentte yaşayan vatandaşlara ve sağlık ekipleri başta olmak üzere acil müdahale ekiplerine zorluk yaşatmaya devam ediyor.

Trafikten kaçmak için emniyet şeridinde seyreden sürücüler, acil durum ekipleri için büyük bir sorun teşkil ediyor.

Bunun bir örneği de Antakya'da görüldü.

AMBULANS EKİBİNİN ZOR ANLARI

Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde vakaya gitmeye çalışan sirenleri açık ambulans, emniyet şeridinin yanlış kullanımı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücüsünün sireni kullanmasına rağmen ambulansın trafikte ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameraya yansıdı.