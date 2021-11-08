Kırıkhan ilçesinde yabancı uyruklu bir kadın, annesinin yanındaki 9 yaşındaki Ahmet’i kaçırmaya kalkıştı. Kadın çevredekilerin müdahalesi üzerine kaçarken, olay kameraya yansıdı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, İbrahim (50) ve Neyruz (38) İkinci çifti, pazardan dönerken oğulları Ahmet (9), yabancı uyruklu bir kadın tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

Neyruz İkinci oğlunu kurtarmaya çalışırken, kadın anneye tokat attı.

Annenin bağırması üzerine baba İbrahim ve çevredekiler olaya müdahil oldu.

9 yaşındaki küçük çocuk kurtarılırken yabancı uyruklu kadın ise kaçtı.

Yaşanan anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“ÇOCUĞUMUN PSKİLOJİSİ BOZULDU”

Olaya yönelik açıklama yapan İbrahim İkinci, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Son anda çocuğumu elinden aldık. O esnada çevrede bulunan esnaf arkadaşlar da yetişti. Bu olayda çocuğumun psikolojisi bozuldu. ‘Okula gitmeyeceğim’ diyor. Bize bu sıkıntıyı yaşatan bu insanın bulunup, gerekli cezai işleme maruz bırakılmalarını rica ediyorum.”

Hatay’da yabancı uyruklu kadın, annesinin yanında çocuğu kaçırmaya kalkıştı VİDEO



“2 AY OLDU ŞAHISLAR BULUNMADI”

Anne Neyruz İkinci de, “Ailemle beraber pazardan eve dönüyorduk tanımadığım bir şahıs tarafından oğlum kaçırılmaya çalışıldı. Eşim geldi müdahil oldu ve 2 ay oldu bu şahıslar bulunmadı. Çocuğumu okula yolluyoruz ve korkuyoruz. Bir an önce bu şahısların bulunmasını rica ediyoruz.” dedi.