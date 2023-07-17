Hatay'da depremde yıkılmayan evler yangında küle döndü Depremlerde büyük yıkıma uğrayan kent bu kez de orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kentte depremlerde yıkılmayarak ayakta kalmayı başaran evler, yangında kullanılmaz hale geldi.

İHA

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremler, 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri de Hatay oldu.

Kentte depremin ardından sel felaketi, bir kez daha vatandaşların hayatını olumsuz etkilemişti.

Son olarak meydana gelen orman yangınları ise kentte sağlam kalan evleri küle çevirdi.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Hatay’ın Belen ilçesinde, 16 Mayıs Pazar günü saat 13.57’de Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde orman yangın çıktı.

Yangına 5 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 300 personel şu ana kadar müdahale etti.

Geniş bir alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Araçlar ve evler hasar aldı

Ormanlık alanda çıkan yangında yanan evler ve araçlar görüntülenirken, afetin acı tablosu ortaya çıktı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, çok korktuklarını ve dehşet bir yangın olduğunu söyledi.

"Rüzgarın etkisiyle alev topları gelmeye başladı"

Yangının çıktığı bölgede yaşayan Reşit Duman, şöyle dedi:

Evde oturuyorduk, önce aşağıdan küçük bir şekilde başladı. Dedik her zaman olağan bir yangın. Ama sonra birdenbire bir saat sonra rüzgarın etkisiyle alev topları gelmeye başladı.



Ondan bir saat sonra polis, jandarma geldi. Hemen evleri boşaltın dediler. Çok tehlikeli bir durum var, biz de hemen o an apar topar ne varsa binip arabalara gitmek zorunda kaldık.



Ben geldim buraya daha sonra müdahale ettim. Arkadaşlarımızın bazıları gönüllü kaldı burada. Devlet hemen yetişti sağ olsun. Çok tedirgin olduk, çok korktuk. Zaten depremi yaşamıştık. Benim evim de zarar görmezken yan ev komşumun evi bir metre mesafede o yandı.

"25 dakika sürmeden dehşete dönüştü"

Bölgede yaşayan Nilgün Uysaloğlu ise, şu ifadeleri kullandı: