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- Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
Güvenlik güçleri tarafından yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik 5 adrese baskın yapıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi.
- 24.11.2022 - 17:31
- Güncelleme : 24.11.2022 - 17:41
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollardan para elde edenlere karşı operasyonları sürüyor.
Son olarak Hatay'ın İskender'un ilçesinde, emniyet güçlerince operasyon düzenlendi.
5 adrese baskın düzenlendi
Ekipler, yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik 5 adres için harekete geçti.
Burada yapılan baskında R.G., M.A.A., M.M. ile M.V. adlı 4 şahıs gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Öte yandan adreslerde yapılan aramada, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 7 adet flaş bellek, 4 adet sim kart, 7 bin 340 Türk Lirası, 200 dolar, 500 riyal ele geçirildi.
İHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.