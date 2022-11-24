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    Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

    Güvenlik güçleri tarafından yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik 5 adrese baskın yapıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi.
    • 24.11.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 17:41
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    Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollardan para elde edenlere karşı operasyonları sürüyor.

    Son olarak Hatay'ın İskender'un ilçesinde, emniyet güçlerince operasyon düzenlendi.

    5 adrese baskın düzenlendi

    Ekipler, yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik 5 adres için harekete geçti.

    Burada yapılan baskında R.G., M.A.A., M.M. ile M.V. adlı 4 şahıs gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    Öte yandan adreslerde yapılan aramada, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 7 adet flaş bellek, 4 adet sim kart, 7 bin 340 Türk Lirası, 200 dolar, 500 riyal ele geçirildi.

    İHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

    Hatay da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi #1


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