Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Güvenlik güçleri tarafından yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik 5 adrese baskın yapıldı. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin, yasa dışı yollardan para elde edenlere karşı operasyonları sürüyor.

Son olarak Hatay'ın İskender'un ilçesinde, emniyet güçlerince operasyon düzenlendi.

5 adrese baskın düzenlendi

Ekipler, yasa dışı bahis oynayan şahıslara yönelik 5 adres için harekete geçti.

Burada yapılan baskında R.G., M.A.A., M.M. ile M.V. adlı 4 şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Öte yandan adreslerde yapılan aramada, 8 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 7 adet flaş bellek, 4 adet sim kart, 7 bin 340 Türk Lirası, 200 dolar, 500 riyal ele geçirildi.

İHA'nın aktarımına göre; olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.