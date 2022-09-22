Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası

Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası

Yasa dışı böcek toplayan yabancı uyruklu kişiye 109 bin lira para cezası uygulandı. 5 tür böcek ise doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.