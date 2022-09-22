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    Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası

    Yasa dışı böcek toplayan yabancı uyruklu kişiye 109 bin lira para cezası uygulandı. 5 tür böcek ise doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • 22.09.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:05
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    Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi'nde yolda yürüyen Macaristan uyruklu Z.Z'yi şüphe üzerine durdurdu.

    Hepsi üstünden çıktı

    Şüphelinin yapılan üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan 5 camlı kafes, 3 küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve 2 bıçak bulundu.

    109 bin lira ceza kesildi

    AA'nın haberine göre biyokaçakçılık yaptığı tespit edilen Macaristan uyruklu Z.Z'ye 109 bin lira ceza kesildi.

    Öte yandan ele geçirilen 5 tür böcek, doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası #1

    Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası #2

    Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası #3

    Hatay’da yasa dışı böcek toplayan şüpheliye para cezası #4


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