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    Hatay'da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu

    Cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpmasıyla metrelerce uçtu. Kaza anı kameraya yansırken, yaşlı kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 17:48
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    Hatay'da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu

    Hatay’ın Antakya ilçesindeki Kavaslı Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Temizkan'a, cadde üzerinde seyir halinde olan Cemil D.’nin kullandığı otomobil çarptı.

    Aracın çarpması sonucu yaşlı kadın, metrelerce havaya uçarak yere düştü.

    Arabanın çarptığı kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

    Hatay'da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu VİDEO


    SAVRULMA ANI KAMERADA

    Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu #1

    Hatay da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu #2

    Hatay da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu #3

    Hatay da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu #4

    Hatay da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu #5

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