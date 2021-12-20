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- Hatay'da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu
Hatay'da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu
- İHA
- 20.12.2021 - 17:48
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Kavaslı Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Halime Temizkan'a, cadde üzerinde seyir halinde olan Cemil D.’nin kullandığı otomobil çarptı.
Aracın çarpması sonucu yaşlı kadın, metrelerce havaya uçarak yere düştü.
Arabanın çarptığı kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
Hatay'da yaşlı kadın, otomobil çarpmasıyla havaya savruldu VİDEO
SAVRULMA ANI KAMERADA
Kadının otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.