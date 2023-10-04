Hatay'da yaşlı vatandaş kontrollü yıkımı son anda fark etti Depremin vurduğu Hatay’da 7 katlı binanın yıkımı esnasında bir vatandaş binanın yıkıldığını sonradan fark ederek kaçmaya çalışırken yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Geniş coğrafyayı etkileyen deprem bölgelerinde enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Enkaz yığınına uğrayan kentlerde biri de Hatay oldu. Antakya’da zarar gören binlerce ağır hasarlı binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. 7 katlı bina kontrollü yıkıldı Büyük yıkıma uğrayan kentte enkaz kaldırma çalışmaları sırasında bir vatandaş, enkazın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İlçe merkezinde 7 katlı binanın yıkımı, iş makinasıyla kolonlarına zarar verilerek gerçekleştirildi. O anlar kaydedildi Yıkımı sonradan fark eden yaşlı bir vatandaşın çökme esnasında yaşadığı panikse cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)