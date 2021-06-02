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- Hatay’da, Yeni Çarşı binasındaki tuvalet kapıları çalındı
Hatay’da, Yeni Çarşı binasındaki tuvalet kapıları çalındı
Gece karanlığında Yeni Çarşı binasına giren bir şahıs, çaldığı tuvalet kapıları ile kayıplara karıştı.
- İHA
- 02.06.2021 - 13:29
- Güncelleme : 02.06.2021 - 13:31
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Yeni Çarşı binasının gece vakti açık olmasını fırsat bilen bir kişi içeri girdi.
Karanlıktan istifade eden şahıs, zemin katta bulunan tuvaletlerin olduğu bölüme yöneldi.
Buradaki kapıları söken şahıs, 2 kapıyı tek başına binadan çıkardı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Şahsın soğukkanlı halleri, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polis, şahsın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.