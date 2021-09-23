Hatay'da yeni evli çiftin ölümle biten kavgası

18 Eylül'de evlendiği eşiyle kavga eden Mehmet Sönmez, bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. İfadesi alınan kadın, evi terk etmek isteyince eşinin kendisini bıçakladığını söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Mevlana Sokak'ta yaşayan yeni evli Zeynep Yonca-Mehmet Sönmez çifti, bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma iddiaya göre Zeynep Yonca Sönmez'in evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü.

KOCASI BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Sönmez'i bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

"GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

İfadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sönmez, serbest bırakıldı.

Mehmet Sönmez'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.