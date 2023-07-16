İHA

Türkiye'de orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor...

Yaz sıcaklarıyla birlikte korkuları da başladı.

Bu kez de yangının adresi oldu.

Depremin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan kentte bu kez de paniği yaşandı.

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölge olan Soğukoluk Yaylası'nda Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Hatay'da yerleşim yerine yakın orman yangını

Havadan karadan müdahale

Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.