Hatay'da yerleşim yerine yakın orman yangını Belen'de yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İHA

Türkiye'de orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor...

Yaz sıcaklarıyla birlikte yangın korkuları da başladı.

Bu kez de yangının adresi Hatay oldu.

Depremin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışan kentte bu kez de orman yangını paniği yaşandı.

Hatay’ın Belen ilçesinde, yerleşim yerine yakın bir bölge olan Soğukoluk Yaylası'nda Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Havadan karadan müdahale

Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.