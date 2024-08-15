Hatay'da yıkımı yapılan apartman, yandaki binanın üzerine devrildi

İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Numune Mahallesi 190. Sokak’taki ağır hasarlı 4 katlı apartmanın kontrollü yıkımına başlandı. Ekiplerin çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle bina yan yatıp, yolun karşısındaki 3 katlı apartmanın üzerine devrildi.
APARTMAN SAKİNLERİ İLE ÇALIŞANLAR ARASINDA GERGİNLİK
Büyük panik yaşayan apartmandakiler ile yıkım çalışmasını yürüten ekipler arasında gerginlik çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Hasar gören apartman tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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