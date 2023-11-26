Hatay'da yıkımların arasında gezinen gençlerin duygu dolu anları Hatay'a bir proje kapsamında gelen 6 farklı ülkeden 36 genç, enkaz kentteki yıkım ve deprem mezarlığındaki acı tablo karşısında derinden etkilendi ve gözyaşlarına engel olamadı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla yıkımın olduğu Hatay, dünyanın birçok noktasından gelen insanın dikkatini çekiyor.

Özellikle Antakya'ya gelenler yerle bir olan evleri görürken, gözyaşlarına da hakim olamıyor.

Avrupa Entegrasyon Derneği'nin hayata geçirdiği bir proje kapsamında Hatay'a gelen Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, İspanya ve Çekya'dan 36 genç de enkaz kent Antakya'yı gezdi. Yıkımı yerinde gören ve Narlıca Mahallesi'ndeki deprem mezarlığını ziyaret eden grup, acı tablo karşısında derinden etkilendi.

"Hala yardımlarımıza ihtiyaç duyulduğunu anlatacağım"

Yıkımı yerinde görmenin kendilerini derinden etkilediğini belirten Alman Antonia, “Fotoğraflarda gördüğümüzde üzülüyorduk ama buraya gelince yıkımı gözlerimizle görmek çok farklı bir etki oluşturdu. Ülkeme döndükten sonra Hatay'ın hala zor durumda olduğunu ve gerçekten hala yardımlarımıza ihtiyaç duyduklarını anlatacağım” dedi.

Depremden önce Hatay'a geldiğini ve önceki halinden çok farklı bir şehirle karşılaştığını dile getiren Litvanyalı Tomas, “Deprem sonrası Hatay'a ikinci gelişimiz. Depremden öncede geldiğimden şuan ki haliyle farklı. Caddelerdeki, popülasyondaki değişimi gözlemleme fırsatı edindim. Gördüklerim gerçekten üzücü. Umarım kısa zamanda iyileşme gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.

Avrupa Entegrasyon Derneği Başkanı Uğur Keskin; Avrupa Birliği projesi kapsamında 6 farklı ülkeden 36 gencin Hatay'a geldiğini belirterek “Burada bir Avrupa Birliği projesini hayata geçirmek için Hatay'a geldik. Bu proje kapsamında da bir günümüzü Antakya'ya ayırarak buradaki yıkımın hem etkisini göstermek hem de buradaki kamptaki çocuklar ve gençlerle bir araya gelip onlarla beraber zaman geçirmek için buradayız. 6 farklı ülkeden, 36 kişiyiz. Türkiye, Litvanya, Polonya, Almanya, İspanya ve Çekya'dan arkadaşlarımız şuan burada” dedi.

"Amacımız buradaki yıkımı gösterip buraya daha çok dikkat çekebilmek"

Farklı ülkeden ziyaretçilerin Hatay'a gelmesinin bölgenin unutulmaması adına önemli olduğuna dikkat çeken Keskin, “Şöyle söyleyebilirim, ben normalde İstanbul'da yaşıyorum ama İskenderunluyum ve deprem zamanında da buradaydım, ailemle beraberdim. Ondan dolayı yıkımı direkt yerinde yaşadım. Daha öncesinde Haziran ayında da buraya başka yabancı arkadaşlarımıza geldik.

Oradaki ziyaretten sonra onlarla konuştuğumuz zaman ve şu anki arkadaşlarımızın yüzlerindeki o acıyı görebiliyorum. Bunları görmek, insanlarla konuşmak onları çok daha fazla etkiliyor. Ama bir yandan da tam olarak da bunun için buradayız. Amacımız buradaki yıkımı gösterip buraya daha çok dikkat çekebilmek, insanların daha çok yardımı buraya sağlayabilmesi ve burayı unutmaması bizim için önemli” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)