Hatay'da yolcu olarak bindiği kamyonetin altında can verdi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bindiği traktörden düşen genç, düştüğü traktörün altında kaldı. Hastaneye kaldırılsa da kurturulamadı.

İHA

Ani bir dalgınlık, önlem almadan yolculuk yapma ve aracın sarsılması... Bu etmenler bir kazaya sebep olabiliyor.

Emrullah Kazan, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki traktörün önünde yolcu mahalinde ilerliyordu.

Araç yolda ilerlerken traktörden düşen 20 yaşındaki genç, aynı anacım altında ezilerek hayatını kaybetti.

İzleyen herkesi yasa boğan o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçe merkezi Çaylı Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörde yolcu olarak ilerliyordu

Sürücü Emrullah Y. idaresindeki 31 VT 501 plakalı traktör; Kiremit Ocağı Caddesi'ne giriş yaptığı esnada sol tarafta yolcu konumunda bulunan Emrullah Kazan yere düştü.

Hastaneye götürdü

Traktörün ezdiği 20 yaşındaki Kazan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kurturulamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gencin kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.