AA
Hatay'da mide bulandıran bir olay yaşandı.
Zihinsel engelli N.Ş'nin (36) ailesi, kızlarının istismara uğradığını belirterek polise başvurdu.
ZİHİNSEL ENGELLİ KADINI İSTİSMAR ETTİ
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Y.T. olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince yakalanan zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış