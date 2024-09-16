AA

Hatay'da mide bulandıran bir olay yaşandı.

Zihinsel N.Ş'nin (36) ailesi, kızlarının istismara uğradığını belirterek polise başvurdu.

ZİHİNSEL ENGELLİ KADINI İSTİSMAR ETTİ

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Y.T. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yakalanan zanlının üst aramasında bir miktar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Can Badak
Editör