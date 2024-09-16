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Hatay'da zihinsel engelli kadını istismar etti: Tutuklandı

Hatay'da zihinsel engelli kadını istismar etti: Tutuklandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 36 yaşındaki zihinsel engelli bir kadın, bir kişinin cinsel istismarına uğradı. Ailenin fark etmesi üzerine olay ortaya çıkarken polis ekipleri, şahsı kısa sürede yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.