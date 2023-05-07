Hatay'daki faciada ölenlerden bazılarının kimlikleri tespit edildi Tır ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, asker uğurlamasına katılan araçlara çarptı. Büyük üzüntü yaratan faciada ölü sayısı 13 oldu. Bu arada kazada can verenlerden bazılarının kimliği de belli oldu. Yanarak can veren 4 kişinin kimliği ise DNA testi ile belirlenecek…

İHA Depremin vurduğu Hatay’da bir de feci bir kaza meydana geldi… Yürekleri acıtan facia, Belen ilçesinde yaşandı. Dün saat 19.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Belen’den Antakya yönüne doğru ilerliyordu. Can pazarı... Kamyon, Topboğazı mevkisinde Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı 16 ADD 920 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek yol kenarında Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ın asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüsü biçti. Kamyon çarpmanın etkisiyle alev topuna dönerken, park halindeki araçlarda can pazarı yaşandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 3'ü ağır 31 kişi de hemen hastanelere kaldırıldı. Ölü sayısı arttı Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri de, otopsi için Adana ve çevre illerdeki morglara kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Koyuncu'nun kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu da yaşamını yitirdi. Koyuncunun cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Bazılarının kimlikleri tespit edildi Bu arada kazada can verenlerden bazılarının kimliği de tespit edildi. Ahmet Koyuncu'nun halası Hatice, halasının oğlu Hüseyin, amcası İbrahim, kuzeninin eşi Meryem, kuzeninin eşi Gülşen'in küçük oğlu Arda Koyuncu ve amcasının eşi Halime Yıldırım ile Abit Karaçal'ın akrabası Hediye Karaçar ve tır şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı’nın kazada öldüğü belirlendi. DNA sonucu belirleyecek Öte yandan kazada yanarak can veren 4 kişinin kimlikleri ise yapılacak DNA testiyle belirlenecek. Tır şoförü Şeyhanlı'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak, memleketi Şanlıurfa'ya götürülürken, acılı ailelerin, morg önünde bekleyişi sürüyor.