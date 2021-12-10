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    Hatay'daki firari başkasının ehliyetini gösterince yakalandı

    Emniyet ekipleri, hakkında 5 dolandırıcılık suçundan aranan şüpheliyi durdurduğu aracın içinde kendisine ait olmayan bir ehliyetle yakaladı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 13:28
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    Hatay'daki firari başkasının ehliyetini gösterince yakalandı

    Hatay'da Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol denetiminde içerisinde durdurulan 3 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü, polise kendisine ait olmayan sürücü belgesini gösterdi.

    DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANIYORDU

    Yapılan araştırmada ismi T.K. olduğu belirlenen şahsın hakkında 5 dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan Adana'nın Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca arandığı belirlendi.

    2 KİŞİNİN ÜSTLERİ ARANDI

    Ayrıca araçta bulunan 2 şahsın yapılan üst aramasında 30 bin lira para, 5 adet cep telefonu, 19 adet farklı banka ve kişiler adına düzenlenmiş kartlar, başka isme düzenlenmiş farklı kurumlara kayıtlı 2 adet kimlik kartı ele geçirildi.

    ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

    Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

    Hatay daki firari başkasının ehliyetini gösterince yakalandı #1

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