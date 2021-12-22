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    Hatay'daki firari cenaze töreninde yakalandı

    44 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, çocukluk arkadaşının cenaze töreninde yakalanarak polis ekiplerince tutuklandı.
    • AA
    • 22.12.2021 - 10:00
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    Hatay'daki firari cenaze töreninde yakalandı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yağma, hırsızlık, çocuk kaçırma, alıkoyma ve konut dokunulmazlığı gibi 30 ayrı dosyadan 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Z'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    FİRARİ ŞAHIS, CENAZEDE YAKALANDI

    Güvenlik güçleri, B.Z'nin Denizciler Mahallesi'nde çocukluk arkadaşının cenaze törenine katılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Cenaze töreninde yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Hatay daki firari cenaze töreninde yakalandı #1

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