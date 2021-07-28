Hatay'daki mahallelerde bulunan su kanalları, tehlike oluşturuyor

Boğulma vakalarına davetiye oluşturması nedeniyle mahallelerde bulunan 2 buçuk metre derinliğindeki su kanalları, çocuklar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Hatay'ın bereketli topraklarının bulunduğu Amik Ovası içinde bulunan Kırıkhan’ın 2 bin nüfuslu Gölbaşı Mahallesi'nde, geçmiş yıllarda açılan kanallar bulunuyor.

Bölgedeki kanallar sürekli boğulma vakaları ve kirlilikle gündeme geliyor.

İnsanların canı ve sağlığı açısından tehlike oluşturan kanalların, yapılacak bir proje ile kapatılmasını veya önlem alınmasını bekleyen mahalle halkı, duruma tepki gösteriyor.

"YEĞENİM BU KANALDA VEFAT ETTİ"

Su kanallarının yıllardır açık bir şekilde bulunduğunu ve boğulma vakalarına karşı hiçbir önlem alınmadığını öne süren Selahattin Yüceur, "Bu kanallar yıllar önce açılmış ve bugüne kadar hiçbir önlem alınmadı. Defalarca kez suya çocuk düştü, biz gördük, çıkardık. Görmediğimizde en son yeğenim burada vefat etti. Biz defalarca bu kanallın kapatılması istedik ama sonuç alamadık. Bizim canımız yandı kimsenin canı yanmasın." dedi.

"CANIMIZ YANDI, BİR DAHA YANSIN İSTEMİYORUZ"

Çocuklarının iki defa su kanalına düştüğünü anlatan Damla Yüceur da “Babaları ve dedeleri yetişti, yetişmese öleceklerdi, Allah korusun. Yani biz buranın kapatılmasını istiyoruz. Canımız yandı bir daha yansın istemiyoruz. Lütfen tedbirleri almanızı istiyoruz." diye konuştu.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

7 yaşındaki torununun su kanalından boğulduğu ve halen onun acısını yaşadıklarını belirten Hikmet Yüceur ise, mahallede su kanallarından dolayı sürekli boğulma vakaları yaşandığını ve bu sorunun acil çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

























