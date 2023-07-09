Hatay’daki ormanda yangın çıktı

DHA
Ormanların korkulu rüyası, Hatay’ın Antakya ilçesinde korku dolu anlar yaşattı...
Saat gece 01.00 sıralarıydı.
Uzunalıç mevkisindeki ormanda yangın çıktı.
Onlarca personel canını dişine taktı
Duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı.
Yangını söndürmek için 12 arazöz ve 4 su tankı kullanıldı.
75 personel ise canla başla mücadele verdi.
4 saatte söndürüldü
Ekiplerin 4 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında, 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.