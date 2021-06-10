Hatay'daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı

Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında, vatandaşların fark etmesi üzerine kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Hatay'ın Mahmutlu mevkisinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında sabah saatlerinde bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüldü.

Cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

60 YAŞLARINDA BİR ERKEK CESEDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan 60 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

















