Euro
10.3478
-1.14%
Dolar
8.4758
-1.33%
Altın
511.65
-1.92%
Borsa
1.454
0.31%
Bitcoin
321.887
7.30%
EXEN Coin
35.74
0.33%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Hatay'daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı

    Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında, vatandaşların fark etmesi üzerine kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı

    Hatay'ın Mahmutlu mevkisinden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında sabah saatlerinde bir erkek cesedinin sürüklendiğini görüldü.

    Cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

    60 YAŞLARINDA BİR ERKEK CESEDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan 60 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

    Hatay daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı #1

    Hatay daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı #2

    Hatay daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı #3

    Hatay daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı #4

    Hatay daki sulama kanalından erkek cesedi çıktı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir