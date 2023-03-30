Hatay'dan vazgeçemeyen depremzede: Burada doğduk burada ölmek isteriz Depremin ardından kısa bir süre farklı bir kente gidip tekrar dönen depremzede aile, Hatay'dan vazgeçemeyeceklerini açıklayarak burada doğduk burada ölmek isteriz ifadelerini kullandı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayat normale dönüyor.

Büyük bir coğrafyada hissedilen depremler 11 ili etkiledi.

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da binlerce kişi çadır ve konteyner kentlerde yaşamını sürdürüyor.

Kentte son günlerde sağanak yağışlar etkili oluyor.

Ailece çadıra yerleştiler

Depremde Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’ndeki evleri ağır hasar alan ve o sırada iş yerinde bulunan eşini yıkılan binanın enkazında kaybeden Semire Subaşı, çocukları ve torunlarıyla çadırda kalıyor.

"Burada doğduk, burada büyüdük, burada ölmek isteriz"

Depremin ikinci günü Antakya’dan ayrıldıklarını fakat bir süre sonra gurbete dayanamayıp geri döndüklerini anlatan Subaşı şöyle konuştu:

Depremden sonra bir ay Kırşehir’deki yakınlarımızın yanında kaldık ama kendi toprağımız, memleketimiz olmayınca dayanamadık geri döndük. Oğlum, kızım ve torunlarımla çadırda kalıyoruz.



Depremde eşim Reşit Subaşı’yı (58) kaybettim. Meyve, sebze satışı yaptığı iş yerindeydi. Orası yıkılınca enkaz altında öldü. Çocuklarım, torunlarım ve ben hayatta kaldığımıza şükrediyoruz.



Allah, bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Devletimiz sağ olsun her şeyimize yetişiyor ama tabii insanın evi gibi olmuyor.



30 yıllık yuvamız gitti. Burada doğduk, burada büyüdük, burada ölmek isteriz. İnsan doğduğu yerde ölmek ister değil mi?

"Çocuklar, çığlık çığlığa kaldılar"

Ailesiyle çadırda yaşam mücadelesi veren bir başka 36 yaşındaki depremzede Songül Tunç ise zorlu şartlara alışmaya çalıştıklarını söyleyerek şunları ifade etti: