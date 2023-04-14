İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 ay geride kaldı...

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yıkılan binlerce bina depremin şiddetini bir kez daha ortaya koyuyor.

Hatay'ın tarihi camisi de yıkımıyla yürekleri sızlattı.

Asırlara meydan okuyordu

Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi Mahremiye Cami, mihrabın sağ ve solunda " terazisi" denilen iki döner sütunun yer almasıyla ön plana çıkıyordu.

Mahremiyeti simgeleyen adeta asırlara meydan okuyordu.

Yıkılış anı kamerada

Depremlerden etkilenerek büyük bir yıkımın yaşandığı cami, bölge halkını derinden yaraladı.

Caminin yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın 600 yıllık tarihi cami depremde yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'ın 600 yıllık tarihi cami depremde yıkıldı: O anlar kamerada