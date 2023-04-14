Hatay'ın 600 yıllık tarihi cami depremde yıkıldı: O anlar kamerada Deprem terazisi olarak bilinen iki döner sütunun yer aldığı asırlara meydan okuyan tarihi Mahremiye Camisi, 6 Şubat depremlerine enkaza döndü.

İHA Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 ay geride kaldı... Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yıkılan binlerce bina depremin şiddetini bir kez daha ortaya koyuyor. Hatay'ın tarihi camisi de yıkımıyla yürekleri sızlattı. Asırlara meydan okuyordu Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi Mahremiye Cami, mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer almasıyla ön plana çıkıyordu. Mahremiyeti simgeleyen cami adeta asırlara meydan okuyordu. Yıkılış anı kamerada Depremlerden etkilenerek büyük bir yıkımın yaşandığı cami, bölge halkını derinden yaraladı. Caminin yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.