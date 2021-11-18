Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı

Hatay'da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı

Kanatlı Caddesi’nde seyir halindeyken yanmaya başlayan LPG’li otomobil, paniğe neden oldu. Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar, kameraya yansıdı.