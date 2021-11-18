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    Hatay'da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı

    Kanatlı Caddesi’nde seyir halindeyken yanmaya başlayan LPG’li otomobil, paniğe neden oldu. Otomobilin alevlere teslim olduğu anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 16:44
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    Hatay'da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı

    Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kanatlı Caddesi’nde seyir halinde olan LPG’li bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

    Yolun ortasında yanmaya başlayan otomobil, çevrede paniğe sebep oldu.

    Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Uzun uğraşlar sonrası söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

    LPG’li aracın patlama ihtimalinden dolayı yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

    Yangın anları, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Hatay'ın LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı VİDEO

    ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

    Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik çalışması yapıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

    Hatay da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı #1

    Hatay da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı #2

    Hatay da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı #3

    Hatay da LPG’li otomobil, cadde ortasında alev alev yandı #4

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